横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督：秋山純さん）。11月28日に公開されると、26年1月25日までで累計動員121万3135人、興行収入16億4601万5950円を突破したことが公式より発表されました。さらに本作の主演で、新人俳優の松谷鷹也さんも第49回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞するなど、さらに反響が広がっています。そこで今回、映画の原作本『栄光のバックホーム横田慎太郎、永遠の背番号24』（