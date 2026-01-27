中国国家市場監督管理総局が1月26日明らかにしたところによると、2025年第4四半期（10〜12月）、中国企業の信用指数は162．18となり、全体として安定し改善に向かう発展傾向を維持していることが分かりました。全国の企業信用水準は高い水準で推移しています。第4四半期の中国企業信用指数は第3四半期（7〜9月）より0．52ポイント上昇したものの、第2四半期（4〜6月）より0．11ポイント低い数値でした。四半期ごとに小幅な変動はあ