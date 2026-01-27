ホビー通販「あみあみ」で、『原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者』の予約を受け付けている。 【画像】ミニフィギュアの細部が分かる商品画像一覧 かぼちゃによって仮装したデフォルメが印象的な姿だ。特典として色紙が付属する。 参考価格は8,800円（税込）で、2027年1月に発売予定だ。 （文＝リアルサウンドテック編集部）