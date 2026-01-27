お台場BMSG FES特設会場で昨年9月27日、28日に開催された『BMSG FES’25』の映像商品が、DVD／Blu-rayで4月10日にリリースされる。 （関連：BE:FIRST、『BMSG FES』で辿る変化の軌跡ワールドツアーを経て結束感を高めた最新の姿） 今回映像化された『BMSG FES’25』は、山梨 富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催した『BMSG FES’22』以来の野外開催となり、2日間で8万人を動員した。