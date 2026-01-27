岡山市南区のメンズエステ店で、個室ヘルスの営業が禁止されている地域であるにもかかわらず、昨年9月から11月までの間、男性客らに性的サービスを提供するよう指南した疑いで経営コンサルタント業の男2人が逮捕されました。 風営適正化法違反の容疑で逮捕されたのは、岡山市南区福成の経営コンサルタント業の男（47）と、倉敷市稲荷町の男（44）です。警察によりますと、2人は、岡山市南区豊浜町のメンズエステ店の経営者