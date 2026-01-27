Snow Manの佐久間大介が1月26日、自身のInstagramを更新。宮舘涼太とのユニット曲「地球してるぜ」、目黒蓮とのユニット曲「Hot Flow」のMVオフショットをアップした。 （関連：【写真】Snow Man 佐久間大介、宮舘涼太＆目黒蓮とのユニット曲MVオフショ「どっちのさっくんも美人さん」「神MVありがとう」） Snow Manは1月23日に4thアルバム『RAYS』（2024年10月30日発売）と5thアルバム『音故知新』（2025年11月5日発売）