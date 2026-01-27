オリックスは27日、株式会社ロイヤリティ マーケティングと昨シーズンに引き続き2026年シーズンのユニフォームパンツ広告スポンサー契約を締結し、2月1日からの宮崎春季キャンプから選手、監督、コーチが着用するユニフォームパンツに「バファローズ☆ポンタ」のロゴを掲出することになったと発表した。2016年シーズンから続く株式会社ロイヤリティ マーケティングとのスポンサー契約。「バファローズ☆ポンタ」は誕生から10周