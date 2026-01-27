県美術館で開催中の企画展「没後40年 鴨居玲展見えないものを描く」。 洋画家・鴨居 玲は、父の故郷である現在の平戸市に本籍を置いた、長崎ゆかりの画家です。 人間以外で唯一描いたテーマが「教会」です。 （県美術館 森園 敦 学芸員） 「入り口もなければ窓もない。鴨居玲にとっては非常に閉ざされた存在として教会が描かれている」 さらに、ユーモアあふれる挿絵の作品も並び