札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件の父親の控訴審です。札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる懲役１年・執行猶予３年の判決を言い渡しました。殺人ほう助などの罪に問われていたのは、田村修被告６２歳です。修被告は２０２３年、犯行に使われたのこぎりなどを購入して娘の瑠奈被告に提供したほか、男性の頭部を損壊する様子をビデオで撮影するなどした罪に問われていました。一審で札幌地裁は「被