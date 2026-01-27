静岡県は1月27日、東京都内で発生した麻しん（はしか）の患者が、発症直前の1月21日に静岡県御殿場市内の商業施設を利用していたと発表しました。県では接触した可能性のある人は、体調に注意するよう呼びかけています。 この患者は30代の男性で、麻しんの予防接種を1回受けており、海外渡航歴があります。1月22日に発熱や咳、発しんなどの症状が現れ、24日に麻しんと診断されました。 患者は感染力がある時期にあたる21日の正午