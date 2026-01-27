衆議院選挙が１月２７日に公示されました。北海道内１２の小選挙区にはこれまでに３８人が立候補しています。小選挙区の候補者を届け出順に紹介します。北海道１区です。（中道道下大樹候補）「このような右に傾きすぎているこの政治の流れを真ん中に戻す」（国民臼木秀剛候補）「もっと手取りを増やす経済政策を実現し、皆さんとともに豊かな暮らし、豊かな地域をつくっていきたいと思っています」（共産森英士候補）「すべ