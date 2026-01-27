国の重点支援地方交付金を活用した物価高対策として、プレミアム率150パーセントの商品券を販売するなどの静岡県富士宮市の補正予算案が、1月23日に富士宮市議会で可決されました。富士宮市では商品券を6月初旬から販売を開始する予定で、プレミアム率150パーセントは、静岡県内最大規模ということです。 23日に開かれた市議会臨時会では、2025年度の一般会計に10億5300万円を追加する補正予算案が提出され可決されま