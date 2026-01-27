女優須藤理彩（49）が27日、都内で、ミュージカル「アニー」（4月25日〜5月11日、東京・新国立劇場中劇場）の制作発表会見に出席し、ダブルキャストでアニーを演じる下山夏永（10）牧田花（10）らと意気込みを語った。3年連続出演で、アニーが暮らす施設の院長、ハニガンを演じる須藤は「暴れまくりたいと思います」とあいさつ。さらに「おととしと昨年にプラスして、今年はハニガンのダークな部分をもっとふくらませて、それがお