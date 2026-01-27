斎藤工（44）が27日、都内で行われたNetflixラインアップ会見でのetflix映画「This is I（ディスイズアイ）」（松本優作監督、2月10日から世界独占配信）トークに登壇した。同作は、性別適合手術を受けて性移行に信念を貫いて向き合った、はるな愛（本名・大西賢示、53）と、性別適合手術の1人目の患者として初めて執刀し、寄り添い続けた和田耕治医師の、2人の著書を元にした作品。鈴木おさむ氏（53）が、21年11月に和田医師