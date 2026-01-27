２０２１年東京五輪で卓球男子日本代表監督を務めた倉嶋洋介氏が２７日、都内で会見し、一般社団法人「Ｔ―ＮＥＸＴ」設立を発表した。日本卓球協会との提携による指導者育成制度「Ｓ級・Ａ級コーチライセンス」の構築や運用、卓球を通じた健康社会の実現を目指す「卓球ウェルビーイング」事業を両輪とする。日本サッカー協会（ＪＦＡ）の田嶋幸三名誉会長も理事に就任し、会見に同席した。昨夏に倉嶋氏からＴ―ＮＥＸＴ構想に