ＪＦＬのホンダＦＣは２７日、浜松市内で新体制発表会見を行った。昨年就任してチームを２年ぶりの優勝に導いた糸数昌太監督が続けて指揮を執り、ＤＦ池松大騎も２年連続で主将を務める。新加入選手は３月に大学を卒業する見込みの６人で、注目は静岡市出身のＭＦ清水和馬だ。静岡学園高１年だった２０１９年秋の茨城国体優勝メンバー。日本一に輝いた同年度の全国高校選手権では、準々決勝で途中出場している。常葉大では３年