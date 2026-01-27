血糖値を気にする人ほど、忙しい毎日の中に、体にやさしい作り置きを仕込んでおきたいもの。 蒸し大豆を使ったミートソースは、血糖値の上昇をゆるやかにしながら、満足感もしっかり。刻んだ蒸し大豆がひき肉となじみ、噛むほどにうまみが広がります。パスタはもちろん、ドリアやオムレツにも使えて、冷蔵庫にあると助かる存在です。蒸し大豆が血糖値を下げる⁉蒸し大豆には水溶性、不溶性、両方の食物繊維が含まれており、食