山陽自動車道下り線の山陽IC～岡山IC間が、午後2時36分から通行止めになっていましたが、午後4時59分に解除されました。 NEXCO西日本によりますと、自動車などの車両を運搬するキャリアカーに普通車が追突し、道路上に自動車の部品が散乱していたということです。