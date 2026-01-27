今日27日(火)は昨日より気温が上がった所が多いものの、全国的に寒さが続いています。今週後半は再び寒さが厳しくなり、少なくとも1月いっぱいは続く予想です。寒さで体調を崩さないようお気を付けください。今日も真冬の寒さ続く今日27日(火)は、日本海を低気圧が進み、この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。そのため、本州付近を覆っていた強い寒気は北上し、昨日26日(月)よりも少し寒さが緩んでいる所が多