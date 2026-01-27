２７日の東京株式市場は前日のリスクオフの巻き戻しで買いが優勢となった。外国為替市場で円高が一服したことも買い安心感を誘った。 大引けの日経平均株価は前営業日比４４８円２９銭高の５万３３３３円５４銭と反発。プライム市場の売買高概算は２１億３５６１万株、売買代金概算は５兆８３１１億円。値上がり銘柄数は６８６、対して値下がり銘柄数は８４６、変わらずは６９銘柄だった。 きょうの東京市場は、前日に