メインシナリオ・・・23日の高値115.43円から急落しており、調整色が強まっている。一目均衡表の雲の中に突入しており、昨年10月2日の安値105.20円から23日の高値115.43円までの上げに対する38.2％押しの111.52円を下抜けば、昨年12月4日の安値110.60円や昨年11月25日の安値110.44円、雲の下限の110.35円、半値押しの110.32円、110円の節目が下値の目標になる。110円の節目を維持できないようであれば、昨年11月14日の安値109.57円