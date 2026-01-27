ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション(SC-GNW10S-BH)」 パナソニックは、カプコンの人気ゲーム「バイオハザード(BIOHAZARD)」とコラボしたゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション(SC-GNW10S-BH)」を、直販限定で2月下旬より発売する。価格は35,200円。 2027年2月末までの販