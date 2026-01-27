【新華社北京1月27日】中国科学院大学の「星間航行学院」が27日、正式に発足した。星間推進、深宇宙通信・航法、宇宙科学などの最先端分野に焦点を当てた国内初の組織で、確かな基礎力と戦略的視野、国家への使命感を兼ね備えた複合型人材の育成を目指す。