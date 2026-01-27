日本オリンピック委員会（JOC）は27日、ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン代表・郄橋弘篤（41、エフアシスト）とリュージュ代表・小林誠也（24、中外印刷）の2人を日本代表として認定したことを発表した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催今季限りで引退を発表している郄橋は2大会ぶり3度目の五輪、41歳は今大会男子最年長となる。スケルトン競技はコルティナ・スライディ