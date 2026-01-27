歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。20日間にわたる稽古の様子や近況をファンに報告しました。 【写真を見る】【 氷川きよし 】サングラス姿のオフショット公開20日間の過酷な稽古も「いよいよ明日で終わり」と気合十分氷川さんは「20日間の稽古がいよいよ明日で終わり後1日しっかり自分と戦いますみんなーっ！楽しみにしていてね」とメッセージを投稿。稽古の大詰めを迎えている