お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、24日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。若手芸人の収入事情に驚きの声を上げた。この日は「ダブルヒガシ」「カベポスター」「豪快キャプテン」の若手コンビ3組が参加。最近の若手芸人の活動話などで盛り上がった。そこで若手の収入事情の話題になり、かまいたち・濱家が「配信ライブとかめっちゃ売れるんやろ？」と質問。平日の公演は基本的には