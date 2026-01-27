警察車両の赤色灯27日午前9時35分ごろ、大阪市港区三先1丁目の交差点で「歩行者がトラックに引きずられたかもしれない」と通行人から110番があった。約500メートル離れた路上に血を流した50〜60代くらいの女性が倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。大阪府警はひき逃げ事件とみて捜査。トラックを区内で発見し、運転していたとみられる男性から事情を聴いている。府警によると、目撃者の話などから、トラックが交差点