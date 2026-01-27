北朝鮮国旗【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は27日、北朝鮮が同日午後3時50分（日本時間同）ごろ、首都平壌の北側の一帯から日本海上に短距離弾道ミサイル数発を発射し、約350キロ飛行したと明らかにした。日本政府関係者によると2発で、最高高度は70〜80キロ。いずれも日本の排他的経済水域（EEZ）の外に落下したとみられる。聯合ニュースによると、米韓は北朝鮮が「600ミリ超大型放射砲」と称する短距離ミサイル「KN25」だ