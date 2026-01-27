愛知県の一宮市立市民病院は27日、自身が使う抗ウイルス薬の処方を受けるため、権限がないにもかかわらず処方箋を偽造したとして、病院に勤務する看護主任（36）を停職6カ月の懲戒処分にした。病院は、医師法違反容疑などを念頭に刑事告発を検討している。病院によると、看護主任は勤務時間中だった昨年12月6日午前、持病による痛みを和らげるため、同僚医師がログイン状態にしていた電子カルテ端末を操作し、処方箋を作成した