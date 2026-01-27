阪神の新外国人選手・ダウリ・モレッタ投手（29）が27日、来日した。球団を通じ「夢であった日本でプレーする機会をいただき興奮しています。チームの優勝に貢献できるように、100％でプレーします」とコメントした。最速159キロの直球、今季投球割合の56％を占めたスライダーが武器。メジャー通算112試合登板の実績も持ち合わせている。