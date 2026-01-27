戸田恵梨香（37）が27日、都内で行われたNetflixラインナップ会見で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」トークに登壇した。同作で占い師・細木数子さんを演じたことが話題を呼んでいるが「どうしちゃったんだろう？と思って。体格もそうですし、年齢だったり、私には似ても似つかない女性。まさか、私がやるなんて思わなかったですし、どこの年齢を描くんだろうという不安もあった」と演じる前に不安があったと吐露。「