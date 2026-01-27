【第5話】 1月27日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は1月27日、宮原るり氏によるマンガ「僕らはみんな河合荘」第5話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第5話では、晴れた日に皆で洗濯物を片付ける。カーテンを取りに行くため、宇佐と律が2人きりになるが、気まずい時間が流れてしまう。どうにかフォローをしようとする宇佐を救ったのは、突然吹いた強風で――