秋田内陸線は、阿仁合ー角館間の運転を28日も見合わせます。秋田内陸縦貫鉄道によりますと、秋田内陸線の阿仁合－角館間で除雪が難航しているとして27日は終日運休して作業を続けていますが、28日も運転を見合わせるということです。阿仁合－角館間は22日以降、大雪の影響で一部列車を除いて運休が続いています。運行再開の見通しはわかっていません。運休区間の代行輸送は行わないということです。鷹巣ー