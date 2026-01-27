27日午前、湯沢市の整備工場で屋根の雪下ろしをしていた75歳の男性が、転落して大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと、27日午前10時25分ごろ、湯沢市材木町の整備工場1階の屋根の雪下ろしをしていた75歳の会社員の男性が、約4メートルの高さから転落しました。男性は胸や腰の骨を折る大けがをしました。27日の県内には、内陸と沿岸北部地域に雪下ろし注意情報が発表されています。県では、雪下ろしを行う場合は命