きょう午後、名古屋市名東区で火事があり、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】｢民家から火が出ている｣ 消防車など16台が出動し消火活動続くけが人がいるかどうかは不明 名古屋･名東区 火事があったのは名東区西山台の2階建ての住宅で、消防によりますときょう午後2時40分ごろ「民家から火が出ている」などと通報が相次ぎました。消防車など16台が出動し、現在も消火活動が続いています。けが人がいるかどうかは分か