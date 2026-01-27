サントスが26日にクラブ公式インスタグラム(@santosfc)を更新し、FWネイマールがピッチでのトレーニングを再開したことを報告した。ネイマールは昨年11月に左膝内側半月板を損傷したが、降格危機のチームのためにプレーを続け、残留に大きく貢献。シーズン終了後に手術を受けていた。クラブは芝生でランニングを行うネイマールの動画や写真を投稿。本人もインスタグラム(@neymarjr)でランニングのほか、フィットネス系のトレ