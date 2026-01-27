FC大阪は27日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンは引き続きFW久保吏久斗(29)が担当。副キャプテンはGK菅原大道(30)、MF増田隼司(27)、MF川上竜(31)の3選手が務める。FC大阪は昨季のJ3リーグ戦で3位。J2昇格プレーオフは決勝で敗れ、惜しくも昇格を逃した。