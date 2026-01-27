韓国で明け方の時間帯に首都圏一帯のコンビニを回り、従業員を騙して多額の現金を騙し取った疑いのある40代の男が警察に逮捕された。【画像】「“大きい”から潔白だ！」韓国が注目した給付金詐欺の日本人女性1月27日、警察によると、仁川南洞（インチョン・ナムドン）警察署は詐欺の疑いが持たれている40代の男A氏を逮捕・拘束して捜査を行っている。A氏は昨年11月7日から今年1月20日までの間、ソウル、京畿（キョンギ）、仁川（