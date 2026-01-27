ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が27日、筑後のファーム施設で打撃練習や守備練習を行い汗を流した。これまでは県内で自主トレを行い今季への準備を進めてきた。昨年11月に腰のヘルニア手術を受けているが春季キャンプには万全の状態で参加できる見込みだ。「僕は（万全で）行けると思ってます。頑張るだけ。頑張りたいと思います」今季からは選手会長も務める。昨季は故障により80試合の出場にとどまっただけに逆襲の