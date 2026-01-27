1月27日までに、三代目 J Soul Brothersの公式Xが更新され、春に控えるライブに向けてメンバーそれぞれからメッセージが公開された。そのなかに今市隆二の動画もアップされ、近影に注目が集まった。同グループは、デビュー15周年を記念して2026年4月11日と12日に、東京・味の素スタジアムでライブを開催する予定だ。『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”』と題して、アニバーサリ