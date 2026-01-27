イグアスは1月27日、IBMが提供するAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援ツール「IBM Bob」の技術検証を実施した。その結果、開発生産性・品質の向上や開発プロセスの変革に対する有効性を確認できたことから、同ツールを活用したアプリケーション開発や保守支援サービスの提供を検討することを発表した。技術検証の背景イグアスはIBM製品のバリューディストリビューターとして事業を展開しており、IBM製品や技術に対