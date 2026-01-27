東京都江戸川区にある「葛西臨海水族園」に、メンダコをイメージした「いちごケーキ」が登場。SNSで話題となっています。≪レストランより新メニューのお知らせ≫ . 深海生物で人気のメンダコをイメージしたデザートを、1/23(金)より期間限定で販売します! . 深海の仲間 メンダコのいちごケーキ￥650(税込) . ひょっこり立ってるヒレが So Cute!別添えの黒蜜をかけてお召し上がりください😋 (@KasaiSuizokuenより引用)耳