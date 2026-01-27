みなさん、ビーズクッションを処分する際、どうやってゴミに出していますか? 普通に捨ててしまうと、大変なことになるんです!【正しく出そう⚠️ビーズクッション】ビーズクッションなど、マイクロビーズが入ったものを燃えるごみとして収集する際に、マイクロビーズが集積所や道路上に飛散する事例が発生しています。. ビーズクッションなどを燃えるごみとして出す際には、ご注意ください🙇‍♂️ht