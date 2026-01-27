女優の戸田恵梨香が２７日、都内で行われた「ＮｅｘｔｏｎＮｅｔｆｌｉｘ２０２６」に出席した。Ｎｅｔｆｌｉｘの新作ラインアップを紹介するイベント。占い師・細木数子さん（２０２１年死去、享年８３）の人生を描いた「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信スタート、瀧本智行監督＆大庭功睦監督）で主演を務める戸田は、オファー時について「どうしちゃったんだろうと思った。体格、年齢もそうですし、私には似ても似