the 原爆オナニーズが3月5日、6曲入りミニアルバム『BECOMING THE原爆オナニーズ』をリリースすることが発表となった。2010年リリースのアルバム『SOLID』以来、15年ぶりとなるオリジナル作品の完成だ。リリース形態はCDとアナログの2種類。「Time Is Tight」「What Can I Do ?」「Another Loser」「Each Day I Die」「Tie Down」「Spin Me Round」といった全6曲が収録される。以下に『BECOMING THE原爆オナニーズ』に関するTAYLOW