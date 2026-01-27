Ｊリーグは２７日、都内で理事会を開き、終了後に会見した。Ｊ１福岡の金明輝・前監督が今月４日にコンプライアンス違反により事実上の契約解除となった問題を受け、Ｊリーグの青影宜典執行役員は「クラブのほうから、すでに説明はいただいている。つい先日、報告書をいただいたので、（詳細の）確認を進めている。確認をへて、クラブに追加でヒアリングをすることがあれば、手続きをへて、裁定倫理委員会に諮問するなどして、