ヤクルトのドラフト１位ルーキー松下歩叶（あゆと）内野手（法大）がファンの大切さを実感した。新人合同自主トレ最終クールに入った２７日の練習後、新人が戸田球場の外野でサイン会を開催。松下も丁寧に色紙にペンを走らせ、ファンへお礼を述べた。「ファンあっての僕たちの活動だと思うので、ファンの方に愛されるような選手になりたいと思います」と誓っていた。