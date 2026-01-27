俳優の斎藤工が２７日、都内で行われた「ＮｅｘｔｏｎＮｅｔｆｌｉｘ２０２６」に出席した。Ｎｅｔｆｌｉｘの新作ラインアップを紹介するイベント。タレント・はるな愛の半生を描いた「ＴｈｉｓｉｓＩ」（２月１０日配信スタート、松本優作監督）に出演する斎藤は「豊かなラインナップの中にこの作品が参加していることが誇らしい。早く見せたい気持ちと、まだ見せたく奈気持ちがある。公開日を皆さんとワクワク待ち