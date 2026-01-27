俳優の風間俊介が主演、相手役として庄司浩平が共演し話題となったテレビ東京の7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが27日までに更新され、未公開オフショットを公開した。【写真】「相合傘みたいで可愛い〜」シーパラではしゃぐ風間俊介＆庄司浩平インスタグラムでは、Blu-ray＆DVD BOX発売日まで未公開ショットを投稿。今回は第3話の 十条雀（風間）と田中慶司（庄司浩平）が八景島シーパラダイスを