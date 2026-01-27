ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の姉妹番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』で、『フィラデルフィアクリームチーズ』とのバレンタイン特別企画がスタートする。企画には「今日好き」参加メンバーが出演し、恋バナを交えながら本格スイーツ作りに挑戦する様子を届ける。【写真】「理想の恋愛」に思い馳せて作るスイーツは...？番組で登場するメニューはこちら今回の企画